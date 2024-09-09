Генштаб сообщил новости с войны: где враг атакует больше всего

Кроме "горячего" Покровского направления враг был активен на Торецком и Кураховском направлениях.

На фронте в Украине за прошедшие сутки было зафиксировано 164 боевых столкновения. Больше всего атак – 39 – враг провел на Покровском направлении.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил 9 сентября.

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжили свои штурмовые действия. Там были зафиксированы пять боевых столкновений в районе Волчанска, Тихого и Старицы.

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На Купянском направлении произошло 15 боев. Украинские войска отражали вражеские штурмовые действия возле Синьковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Стельмаховки, Мясожаровки и в направлении Глушковки.

На Лиманском направлении Силы обороны Украины отразили 12 штурмов в районах населенных пунктов Невское, Новосадово, Торское, Диброва и Чернещина.

На Северском направлении украинские защитники отбили 10 российских атак у Спорного, Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского. Возле последнего враг провел четыре из указанных выше атаки.

На Краматорском направлении ВСУ приостановили 10 попыток захватчиков прорвать украинскую оборону в районах Андреевки, Майского, Часова Яра, Белой Горы, Предтечино и Клищиевки.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации провел 24 атаки. Свои усилия россияне сосредотачивали в районах населенных пунктов Северное, Железное и Нью-Йорк, Торецк и Нелиповка. Кроме того, оккупанты штурмовали вблизи Дружбы.

На Покровском направлении украинские войска отразили 39 атак. Основные усилия враг сосредотачивал в районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово, Мариновки и Михайловки.

На Кураховском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Долиновки, Украинска, Георгиевки и Константиновки. На этом направлении захватчики 30 раз пытались прорвать украинскую оборону.

На Времивском направлении российская армия провела четыре атаки украинских позиций в направлении Водяного. Враг успеха не имел.

На Ореховском направлении зафиксированы два безуспешных для врага боевых столкновения неподалеку от Малой Токмачки и Роботино.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования российских наступательных группировок не обнаружено. Оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями враг сохраняет военное присутствие, активизировал деятельность авиации – с территории РФ совершал удары по районам Ямполя, Березы, Бачевска, Княжичей, Кондратовки, Первомайского, Олино, Сум, Николаевки, Семеновки, Карповичей, Углов и других населенных пунктов.

По уточненной информации, за предыдущие сутки российские захватчики нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 73 авиаудара (задействовали, в частности, 94 КАБа), совершили 4770 обстрелов, более 190 из них – из РСЗО.

Враг наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Петропавловка и Глушковка Харьковской области; Дружба, Водяное, Новодонецкое и Александрополь Донецкой области; Каменское, Лобковое Запорожской области и Одрадокаменка в Херсонской области.

В то же время, за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, поразили две артиллерийские системы и одно средство ПВО.

К слову, как заявил полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант, российская армия формирует "котел" для ВСУ в районе Звездного Покровского района Донетчины.

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