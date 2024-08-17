Генштаб сообщил о боях на самых горячих участках фронта: какая ситуация

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 132 боевых столкновения.

Об этом сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении произошло девять боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки достигло 12. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Глушковки, Кругляковки и Андреевки. Также агрессор дважды атаковал в сторону Лозовой.

На Лиманском направлении враг совершил восемь штурмов неподалеку от Невского, Макеевки, Торского и Дибровы.

На Северском направлении украинские защитники отражали 10 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Григорьевки и Часов Яра.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку от Белой Горы, Северного, Железного, Нелиповки, Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 атаку в районах пятнадцати разных населенных пунктов. Активнее всего оккупанты действовали вблизи Воздвиженки, Новожеланного, Гродовки и в сторону Зеленого Поля. Самая большая концентрация вражеских атак зафиксирована вблизи Гродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 17 атак у Красногоровки, Константиновки, Георгиевки и Александровки.

На Времивском направлении противник совершил одну атаку в сторону Константиновки.

На Ореховском направлении зафиксирован один штурм наших позиций в районе Малой Токмачки.

В Приднепровском направлении оперативная ситуация без существенных изменений. Враг совершил три неудачных штурма. Кроме того, нанес авиаудару по району Одрадокаменки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие.

"Продолжающаяся операция в Курской области — наши воины успешно продвигаются вперед. Российские военнослужащие, выбирая жизнь, продолжают сдаваться в плен", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1230 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, 12 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 55 БпЛА оперативно-тактического уровня, три ракеты, 65 автомобилей и 15 единиц специальной техники оккупантов.

Зеленский показал, как украинское оружие работает против врага

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