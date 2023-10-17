Генштаб сообщил о частичном успехе ВСУ в Запорожской области: детали

Вооруженные силы Украины имеют частичный успех западнее Вербового Запорожской области. В свою очередь, российские оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку Донецкой области.

Об этом рассказал в эфире телемарафона представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

"На Запорожском направлении наши защитники не допустили потерь позиций юго-западнее Новоданиловки, Роботиного и западнее Вербового Запорожской области", — говорит военный.

Силы обороны Украины продолжают наступательные действия и операции в Бахмутском и Мелитопольском направлениях. Так, украинские защитники проводят штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике. Закрепляются на достигнутых рубежах.

"Также на Бахмутском направлении наши защитники отразили три атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области", — подчеркнул представитель ВСУ.

Напомним, начались 601 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. В утренней сводке Генштаб сообщил, что ВСУ отразили ряд атак оккупантов и продолжают наступательные действия. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 6 вражеских "Shahed-136/131".

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