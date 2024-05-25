Генштаб сообщил о напряженной ситуации на Купянском направлении: что происходит на фронте

Украинские Вооруженные силы продолжают оборонную операцию. В частности, в Купянском направлении ситуация напряженная. В Харьковской области и Донецкой области продолжаются бои.

Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба ВСУ по состоянию на утро 25 мая.

С начала этих суток произошло 21 боевое столкновение. В частности, оккупанты совершили 479 обстрелов позиций украинских военных, из них семь с использованием реактивных систем залпового огня. оккупанты применили 25 ударных дронов-камикадзе.

В Харьковском направлении с начала суток противник трижды атаковал украинские подразделения. Два штурмовых действия отражены в районе Липцев без успеха для противника. Еще одно боевое столкновение продолжается в районе Волчанска. Силы обороны продолжают укреплять свои рубежи.

На Купянском направлении подразделения ВСУ отразили уже две атаки противника в районе Петропавловки и Невского. Кроме того, одно боевое столкновение продолжается. Ситуация напряженная. ВСУ проводят мероприятия по усилению позиций переднего края обороны. .

На Лиманском направлении отражена вражеская атака в районе Торского.

На Северском направлении с начала суток произошло два боевых столкновения, одно из них продолжается недалеко от Выимки. Стоит отметить, что здесь украинские воины имели успех на отдельных участках.

На Краматорском направлении оккупанты уже дважды атаковали в районе Клещиевки. Одна попытка вражеского штурма отражена, еще одна продолжается. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении с начала суток враг четырежды атаковал позиции украинских войск. Силами обороны одна атака отражена неподалеку от Невельского. Продолжаются бои в районах Сокола и Яснобродовки.

На Кураховском направлении подразделения наших войск отразили две попытки противники продвинуться в районах Красногоровки и Константиновки.

На Времивском направлении противник попытался вытеснить подразделившиеся Сил обороны в районе Старомайорского Донецкой области. Потерпел неудачу и отступил.

На Ореховском направлении отражена атака оккупантов возле Роботиного. В настоящее время идет бой вблизи Новоандреевки. Ситуация контролируется.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили одну атаку противника в направлении Крынок. Во время боев противник успеха не имел, потери позиций не допущены.

В Генштабе также сообщили, что за прошедшие сутки на всем фронте произошло в общей сложности 103 боевых столкновения. Оккупанты 3272 раза обстреляли позиции наших войск и населенные пункты из разных видов вооружения, из них 90 – из реактивных систем залпового огня.

В свою очередь, Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава и два объекта инфраструктуры противника. Всего за минувшие сутки боевые потери российских захватчиков безвозвратными и санитарными составили 1148 человек.

Напомним, спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал об угрозе наступления РФ на Сумы и область. Россияне пытаются растянуть украинские Силы обороны.

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