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Генштаб сообщил о поражении двух стратегических заводов РФ — детали (фото)
Украинские военные ударили по крупным заводам в России, обслуживавшим армию.
В России поражено два стратегических завода, обслуживавших свою армию горюче-смазочными материалами, а также зенитными ракетными комплексами малого радиуса действия. Речь идет об Ижевском электромеханическом заводе «Купол», а также нефтеперерабатывающем заводе АО «Саратоворгсинтез».
Об этом сообщил Генштаб ВСУ вечером 1 июля.
По информации Генштаба, оказавшийся под ударом подразделений Главного управления разведки Минобороны Украины нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области РФ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Минобороны поставлял топливо для армии врага.
«Подтверждены попадания по объекту, повреждены технологические установки, возник пожар, результаты уточняются», — отметили в Генштабе.
Также удар потерпел российский объект военно-промышленного комплекса.
В рамках снижения способностей противовоздушной обороны противника, 1 июля подразделения Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по Ижевскому электромеханическому заводу «Купол», расположенному в Удмуртской Республике России.
«Завод „Купол“, объект военно-промышленного комплекса России, специализируется на производстве зенитных ракетных комплексов малого радиуса действия», — рассказали в Генштабе.
Подтверждены точные попадания в корпус №1 на площадке №1. Зафиксирован пожар.
Результаты поражения уточняются.
Напомним, Силы обороны также нанесли удар по пункту управления армии РФ.
30 июня был нанесен успешный удар по пункту управления 8-й общевойсковой российской армии на временно оккупированной территории Донецкой области.