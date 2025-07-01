Генштаб сообщил о поражении двух стратегических заводов РФ — детали (фото)

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В России поражено два стратегических завода, обслуживавших свою армию горюче-смазочными материалами, а также зенитными ракетными комплексами малого радиуса действия. Речь идет об Ижевском электромеханическом заводе «Купол», а также нефтеперерабатывающем заводе АО «Саратоворгсинтез».

Об этом сообщил Генштаб ВСУ вечером 1 июля.

По информации Генштаба, оказавшийся под ударом подразделений Главного управления разведки Минобороны Украины нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области РФ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Минобороны поставлял топливо для армии врага.

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«Подтверждены попадания по объекту, повреждены технологические установки, возник пожар, результаты уточняются», — отметили в Генштабе.

Также удар потерпел российский объект военно-промышленного комплекса.

В рамках снижения способностей противовоздушной обороны противника, 1 июля подразделения Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по Ижевскому электромеханическому заводу «Купол», расположенному в Удмуртской Республике России.

Ижевский электромеханический завод Купол

«Завод „Купол“, объект военно-промышленного комплекса России, специализируется на производстве зенитных ракетных комплексов малого радиуса действия», — рассказали в Генштабе.

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Подтверждены точные попадания в корпус №1 на площадке №1. Зафиксирован пожар.

Результаты поражения уточняются.

Напомним, Силы обороны также нанесли удар по пункту управления армии РФ.

30 июня был нанесен успешный удар по пункту управления 8-й общевойсковой российской армии на временно оккупированной территории Донецкой области.

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