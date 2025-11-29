- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 296
- Время на прочтение
- 1 мин
Генштаб сообщил о потерях РФ: что и сколько недосчитались оккупанты
За сутки россияне потеряли немало техники и личного состава.
Потери российских захватчиков в войне против Украины продолжают стремительно расти. За сутки ВСУ ликвидировали 910 оккупантов.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян:
танков — 11 381 (+1)
боевых бронированных машин — 23 658 (+15)
артиллерийских систем — 34 733 (+3)
РСЗО — 1 550
средств ПВО — 1 253
самолетов — 430
вертолетов — 347
БпЛА оперативно-тактического уровня — 85 343 (+106)
крылатых ракет — 3 995
кораблей/катеров — 28
подводных лодок — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 68 463 (+64)
специальной техники — 4 010 (+2)
Напомним, Силы обороны Украины провели очередную результативную атаку на стратегически важный объект врага — военный аэродром «Саки». Успешная операция явилась результатом скоординированных действий разных родов войск, благодаря чему удалось вывести из строя дорогостоящую технику и нарушить управление полетами оккупантов.