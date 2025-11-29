ТСН в социальных сетях

Генштаб сообщил о потерях РФ: что и сколько недосчитались оккупанты

За сутки россияне потеряли немало техники и личного состава.

Оккупант

Оккупант / © Associated Press

Потери российских захватчиков в войне против Украины продолжают стремительно расти. За сутки ВСУ ликвидировали 910 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян:

  • танков — 11 381 (+1)

  • боевых бронированных машин — 23 658 (+15)

  • артиллерийских систем — 34 733 (+3)

  • РСЗО — 1 550

  • средств ПВО — 1 253

  • самолетов — 430

  • вертолетов — 347

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 85 343 (+106)

  • крылатых ракет — 3 995

  • кораблей/катеров — 28

  • подводных лодок — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 68 463 (+64)

  • специальной техники — 4 010 (+2)

Напомним, Силы обороны Украины провели очередную результативную атаку на стратегически важный объект врага — военный аэродром «Саки». Успешная операция явилась результатом скоординированных действий разных родов войск, благодаря чему удалось вывести из строя дорогостоящую технику и нарушить управление полетами оккупантов.

