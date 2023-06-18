Генштаб сообщил о сбитии вражеского вертолета Ка-52 "Аллигатора" и стоимости такой "птички"

После обеда 18 июня украинские защитники сбили один российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Добрый вечер, мы из Украины! Сегодня после обеда сбит еще один российский вертолет Ка-52 "Аллигатор"", — говорится в сообщении на странице Генштаба.

Там также добавили, что бюджет РФ теперь недосчитается еще около 16 млн. долларов. Столько стоит "птичка" Ка-52 "Аллигатор".

Напомним, британская разведка доложила, что армия России увеличила численность своих ударных вертолетов на юге Украины после начала контрнаступления ВСУ.

По мнению украинских экспертов, враг за полтора месяца потерял огромное количество оружия, без которого он не может даже обороняться. Поэтому россиянам срочно нужна компенсация потерь, обеспечить которую расконсервацией и хромой логистикой невозможно. Поэтому в ход вступают вертолеты.

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