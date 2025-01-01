Ситуация на фронте 1 января: Генштаб сообщил детали

На фронте в течение суток зафиксировали 101 боевое столкновение, кафиры продолжают сосредотачивать свои силы на четырех направлениях.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Ситуация по состоянию на 1 января

На Купянском направлении враг трижды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Колесниковки, Загрызового и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении кафиры увеличили количество атак. Враг атаковал вблизи Новосергеевки, Твердохлебового, Копанок, Макеевки, Ивановки.

На Краматорском направлении ВСУ отразили девять атак оккупантов в районе Временного Яра, Ступочек и Предтечиного. Одно боеприкосновение еще продолжается.

На Торецком направлении враг пытался прорваться в районе Торецка и в направлении Щербиновки. Бой продолжается

За сутки кафиры 17 раз атаковали населенные пункты на Покровском направлении. Сейчас продолжаются еще семь боестолкновений.

На Кураховском направлении в течение дня произошло 11 боевых столкновений, три вражеских атаки продолжаются.

На Времевском направлении агрессор совершил 12 атак. Пять боеприкосновений еще продолжаются.

На Ореховском направлении с начала суток произошло одно боеприкосновение в районе Новоандреевки.

На Приднепровском направлении ВСУ отразили одну попытку противника потеснить наших защитников с занимаемых позиций.

На Курщине украинские защитники отбили 31 атаку захватчиков, два боестолкновения продолжаются.

От артиллерийских обстрелов пострадали территория Черниговской и Сумской области. В частности, под обстрелы попали следующие населенные пункты: Тимоновичи, Янжуловка, Карповичи, Железный Мост, Николаевка и Тимофеевка.

Напомним, в новогоднее утро кафиры нанесли удар по Киеву беспилотниками. В Святошинском и Печерском районах столицы попадали обломки сбитых дронов.

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