Ситуация на фронте 1 января: Генштаб сообщил детали

Украинские защитники продолжают останавливать врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.
На фронте в течение суток зафиксировали 101 боевое столкновение, кафиры продолжают сосредотачивать свои силы на четырех направлениях.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Ситуация по состоянию на 1 января
На Купянском направлении враг трижды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Колесниковки, Загрызового и Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении кафиры увеличили количество атак. Враг атаковал вблизи Новосергеевки, Твердохлебового, Копанок, Макеевки, Ивановки.
На Краматорском направлении ВСУ отразили девять атак оккупантов в районе Временного Яра, Ступочек и Предтечиного. Одно боеприкосновение еще продолжается.
На Торецком направлении враг пытался прорваться в районе Торецка и в направлении Щербиновки. Бой продолжается
За сутки кафиры 17 раз атаковали населенные пункты на Покровском направлении. Сейчас продолжаются еще семь боестолкновений.
На Кураховском направлении в течение дня произошло 11 боевых столкновений, три вражеских атаки продолжаются.
На Времевском направлении агрессор совершил 12 атак. Пять боеприкосновений еще продолжаются.
На Ореховском направлении с начала суток произошло одно боеприкосновение в районе Новоандреевки.
На Приднепровском направлении ВСУ отразили одну попытку противника потеснить наших защитников с занимаемых позиций.
На Курщине украинские защитники отбили 31 атаку захватчиков, два боестолкновения продолжаются.
От артиллерийских обстрелов пострадали территория Черниговской и Сумской области. В частности, под обстрелы попали следующие населенные пункты: Тимоновичи, Янжуловка, Карповичи, Железный Мост, Николаевка и Тимофеевка.
Напомним, в новогоднее утро кафиры нанесли удар по Киеву беспилотниками. В Святошинском и Печерском районах столицы попадали обломки сбитых дронов.
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