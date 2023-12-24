Генштаб сообщил о ситуации на фронте: где наступал враг и какие последствия

За прошедшие сутки произошло 81 боевое столкновение. Противник совершил 17 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и отступил.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 17 атак врага в районе Синьковки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не совершали.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 11 атак противника у населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.

Силы обороны отразили 25 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 15 атак вблизи Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками были отбиты 4 атаки.

На Шахтерском направлении захватчики наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили все атаки противника в районах Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 18 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 зенитно-ракетных комплексах противника. Также противовоздушной обороной уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59 и 2 разведывательных БПЛА врага.

Подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию, 2 артиллерийских средства, 3 склада боеприпасов и пункт управления противника.

Ранее Генштаб сообщил, что россияне снова атаковали ночью Украину ударными беспилотниками. ПВО сбила 15 дронов.

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