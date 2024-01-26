Генштаб сообщил о ситуации на фронте: где наступал враг и какие последствия

За прошедшие сутки на фронте произошло 82 боевых столкновения.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, осуществляет активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 6 атак врага у Синьковки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 5 атак врага в районах населенных пунктов Терны, Торское Донецкой области и еще две атаки вблизи Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отбиты восемь атак противника неподалеку от Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отразили 6 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степное, Авдеевка и еще 10 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 25 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены шесть атак оккупантов юго-восточнее Водяного, Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили три атаки врага юго-восточнее Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций украинских войск.

Потери врага

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще по 1 важной цели противника.

Ранее стало известно, что для нового штурма Авдеевки Донецкой области российские оккупанты собрали около 40 тысяч бойцов.

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