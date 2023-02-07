Генштаб сообщил о высокой угрозе авиационных и ракетных ударов врага по всей территории Украины

В строительстве Генштаба говорится также о том, что во временно оккупированном Мелитополе оккупанты заставляют работников государственных учреждений, получивших гражданство российской федерации, отказаться от украинского гражданства в письменной форме. Угрожают увольнением с работы.

Угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины остается высокой.

Об этом сообщил представитель Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины Александр Штупун.

Также командования Генштаба сообщили, что в течение суток противник нанес ракетный и 16 авиационных ударов, а также совершил 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Очакова Николаевщины и Антоновки Херсонской области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелы подверглись районам населенных пунктов Заруцкое, Поповка и Садки Сумской области и Стрелеча, Мороховец, Зеленое, Нескучное, Волчанск, Бударки, Ольховатка, Красное Первое, Новомлынск и Каменка на Харьковщине.

обстановка остается неизменной, наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелы подверглись районам населенных пунктов Заруцкое, Поповка и Садки Сумской области и Стрелеча, Мороховец, Зеленое, Нескучное, Волчанск, Бударки, Ольховатка, Красное Первое, Новомлынск и Каменка на Харьковщине. На Купянском и Лиманском направлениях под огневое влияние попали районы более 30 населённых пунктов. Среди них — Двухлетняя, Гряниковка, Кучеривка, Котляровка, Крахмальное, Вишневое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Площадка, Невское, Песчаное, Кременная, Диброва и Белогоровка в Луганской области.

под огневое влияние попали районы более 30 населённых пунктов. Среди них — Двухлетняя, Гряниковка, Кучеривка, Котляровка, Крахмальное, Вишневое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Площадка, Невское, Песчаное, Кременная, Диброва и Белогоровка в Луганской области. На Бахмутском направлении обстрелы подверглись, в частности, Железнянское, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Николаевка, Ступочки, Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области. В общей сложности — более 15 населенных пунктов.

обстрелы подверглись, в частности, Железнянское, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Николаевка, Ступочки, Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области. В общей сложности — более 15 населенных пунктов. На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Марьинка, Новомихайловка, Богоявленко, Угледар, Большая Новоселка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Марьинка, Новомихайловка, Богоявленко, Угледар, Большая Новоселка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области. На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов, в частности, Новополь, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Малые Щербаки и Степное Запорожской области.

огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов, в частности, Новополь, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Малые Щербаки и Степное Запорожской области. В Херсонском направлении от вражеского огня пострадали 17 населенных пунктов. В частности, Михайловка, Гавриловка, Милово, Змиевка, Новоберислав, Казацкое, Ивановка, Никольское, Антоновка и Херсон.

от вражеского огня пострадали 17 населенных пунктов. В частности, Михайловка, Гавриловка, Милово, Змиевка, Новоберислав, Казацкое, Ивановка, Никольское, Антоновка и Херсон. В Мелитополе Херсонской области кафиры заставляют работников государственных учреждений, получивших гражданство российской федерации, отказаться от украинского гражданства в письменной форме. Угрожают увольнением с работы.

"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники кафиров и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также наши защитники уничтожили российский штурмовик СУ-25 и вражеский БПЛА типа "Орлан"", — сообщил Александр Штупу .

Добавим, что во время 347-х суток широкомасштабной войны враг совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Морские пехотинцы в сутки уничтожили танк, беспилотник и 33 российских военных.

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