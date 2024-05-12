Генштаб сообщил о значительных потерях россиян: сколько оккупантов ликвидировано

Россияне теряют технику и живую силу.
Общие боевые потери российских оккупантов на 12 мая составили 482 290 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1260 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
В целом за время полномасштабной войны уничтожено:
- танков – 7454 (+5)
- боевых бронированных машин – 14375 (+22)
- артиллерийских систем – 12472 (+30)
- РСЗО — 1066 (+2)
- средств ПВО – 797 (+1)
- самолетов – 350 (+1)
- вертолетов — 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9910 (+42)
- крылатых ракет — 2194 (+1)
- кораблей и катеров — 26
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 16819 (+64)
- специальной техники — 2042 (+2)
Ранее руководство Легиона "Свобода России" призвало российских военных передавать информацию о командовании "мясников", не жалеющих личный состав ради карьерного роста и наград.
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