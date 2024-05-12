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Генштаб сообщил о значительных потерях россиян: сколько оккупантов ликвидировано

Генштаб сообщил о значительных потерях россиян: сколько оккупантов ликвидировано

ВСУ ликвидируют оккупантов / Фото: Associated Press

Россияне теряют технику и живую силу.

Общие боевые потери российских оккупантов на 12 мая составили 482 290 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1260 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

  • танков – 7454 (+5)
  • боевых бронированных машин – 14375 (+22)
  • артиллерийских систем – 12472 (+30)
  • РСЗО — 1066 (+2)
  • средств ПВО – 797 (+1)
  • самолетов – 350 (+1)
  • вертолетов — 325
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9910 (+42)
  • крылатых ракет — 2194 (+1)
  • кораблей и катеров — 26
  • подводных лодок — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 16819 (+64)
  • специальной техники — 2042 (+2)

Ранее руководство Легиона "Свобода России" призвало российских военных передавать информацию о командовании "мясников", не жалеющих личный состав ради карьерного роста и наград.

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