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Генштаб сообщил о значительных потерях россиян: сколько оккупантов ликвидировано

Генштаб сообщил о значительных потерях россиян: сколько оккупантов ликвидировано

Оккупантов стало меньше на нашей земле / Фото: Associated Press

Захватчики несут потери на поле боя.

Общие боевые потери российских оккупантов на 19 мая составили 492 290 человек. За прошедшие сутки уничтожено еще 1210 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — 492 290 (+1210)
  • танков – 7576 (+16)
  • боевых бронированных машин – 14630 (+35)
  • артиллерийских систем – 12687 (+48)
  • РСЗ – 1074 (+3)
  • средства ПВО — 803 (+2)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10155 (+47);
  • крылатые ракеты — 2204 (+1)
  • автомобильной техники и автоцистерн — 17251 (+82)
  • специальная техника ‒ 2077 (+2)

Напомним, экспертам удалось проверить информацию об утраченных оккупантами на поле боя 3000 российских танков.

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