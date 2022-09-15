Генштаб сообщил об обстрелах из танков и минометов Купянска, Бахмута и других населенных пунктов

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Однако враг обстреливал другие 9 направлений.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

В других направлениях противник обстреливал инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии разных калибров:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Галагановка Черниговской области и Кондратовка Сумской области;

– в районах населенных пунктов Галагановка Черниговской области и Кондратовка Сумской области; на Харьковском направлении – Волчанск, Гоптовка, Барановка, Высокая Яруга, Нескучное и Сотницкий Казачок;

– Волчанск, Гоптовка, Барановка, Высокая Яруга, Нескучное и Сотницкий Казачок; на Славянском направлении – Купянск;

– Купянск; на Краматорском направлении – Татьяновка, Белогоровка, Северск, Николаевка, Краматорск, Ивано-Дарьевка и Верхнекаменское;

– Татьяновка, Белогоровка, Северск, Николаевка, Краматорск, Ивано-Дарьевка и Верхнекаменское; на Бахмутском направлении – Сухая Балка, Николаевка Вторая, Зайцево, Одрадовка, Соледарь, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут и Веселая Долина.

В Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не проводил. Совершал обстрелы по всей линии столкновения.

На Южнобужском направлении противник наносил огненное поражение вдоль всей линии столкновения. Кроме того, вел воздушную разведку БпЛА – совершил 48 вылетов.

Напомним, что россияне в Кривом Роге снова попали ракетами в гидравлические сооружения.

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