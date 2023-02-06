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Генштаб сообщил об угрозе российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
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Генштаб сообщил об угрозе российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В течение суток противник нанес 5 ракетных и 12 авиационных ударов.

Во время 347 суток широкомасштабной войны враг совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам населенных пунктов Голая Пристань и Херсон 6 февраля. Вражеские снаряды повредили жилые дома. Есть жертвы среди граждан.

Об этом сообщило командование ВСУ.

В Генштабе также отметила высокую угрозу дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Пока ситуация на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях остается неизменной, наступательных группировок противника не выявлено. Обстрелы подверглись районам населенных пунктов Поповка и Александровка Сумской области и Стрелка, Глубокое, Красное, Гатище, Волчанск и Двуречная в Харьковской области.

  • В Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.
  • На Лиманском направлении противник обстрелял районы Тернов Донецкой области и Площадки, Краснопоповки, Кременной и Дибровы в Луганской области.
  • На Бахмутском направлении танковые, минометные и артиллерийские удары получили Спорное, Берестово, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка и Озаряновка.
  • На Авдеевском направлении огневого поражения потерпели Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.
  • На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.
  • На Запорожском направлении обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам более 15 населенных пунктов. Среди них Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка и Степное Запорожской области и Великомихайловка на Днепропетровщине.
  • На Херсонском направлении минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам 12 населенных пунктов. В частности, Голая Пристань, Золотая Балка, Качкаровка, Милово, Антоновка Херсонской области и Херсон.

Также в Генштабе ВСУ отметили, что оккупанты принудительно паспортизируют украинских граждан на временно захваченных территориях.

"В городе Кременная Луганской области работникам так называемых "государственных предприятий ЛНР", которые не находятся в очереди на получение российского паспорта, снижают зарплату на 30%", — отметили в Генштабе.

Есть информация, что на временно оккупированных территориях Херсона враг усиливает фильтрационные меры.

"Для проведения проверок местного населения с проукраинской позицией в Новотроицкое прибыли сотрудники ФСБ", — сообщили в Генштабе.

Накануне Генштаб сообщил, что ВСУ ликвидировали 870 российских кафиров в сутки.

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Дата публикации
Просмотры
1170
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