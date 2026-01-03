- Дата публикации
Генштаб сообщил, сколько солдат в сутки потеряла Россия
Потери России в Украине превысили 1,202 миллиона военных.
По состоянию на утро 3 января 2026 года ВСУ ликвидировали 1 210 630 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 750 военных.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.01.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 210 630 (+750) человек
танков — 11 497 (+3)
боевых бронированных машин — 23 855 (+4)
артиллерийских систем — 35 744 (+24)
РСЗО — 1 590 (+1)
ПВО — 1 267
самолетов — 434
вертолетов — 347
БПЛА оперативно-тактического уровня — 99 582 (+539)
крылатые ракеты — 4 137
корабли / катера — 28
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 72 688 (+101)
специальная техника — 4 035
Как сообщало издание BBC, потери РФ растут рекордными темпами в течение последних 10 месяцев 2025-го. По оценкам экспертов, подтвержденные данные составляют 45–65% реальных.