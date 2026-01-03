ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
362
Время на прочтение
1 мин

Генштаб сообщил, сколько солдат в сутки потеряла Россия

Потери России в Украине превысили 1,202 миллиона военных.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупанты

Оккупанты / © Associated Press

По состоянию на утро 3 января 2026 года ВСУ ликвидировали 1 210 630 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 750 военных.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.01.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 210 630 (+750) человек

  • танков — 11 497 (+3)

  • боевых бронированных машин — 23 855 (+4)

  • артиллерийских систем — 35 744 (+24)

  • РСЗО — 1 590 (+1)

  • ПВО — 1 267

  • самолетов — 434

  • вертолетов — 347

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 99 582 (+539)

  • крылатые ракеты — 4 137

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 72 688 (+101)

  • специальная техника — 4 035

Как сообщало издание BBC, потери РФ растут рекордными темпами в течение последних 10 месяцев 2025-го. По оценкам экспертов, подтвержденные данные составляют 45–65% реальных.

Дата публикации
Количество просмотров
362
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie