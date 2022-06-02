Генштаб сообщил свежие данные о количестве ракет, выпущенных Россией по Украине за время войны

Генштаб сообщил свежие данные о количестве ракет, выпущенных Россией по Украине за время войны

С начала полномасштабной войны в Украине Россия совершила 551 пуск крылатых ракет типа "Искандер" и "Калибр", проведя 5722 самолетных вылета оперативно-тактической авиации.

Из этого количества 61 пуск ракет Россия произвела с территории Беларуси.

Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов рассказал на брифинге 2 июня.

"С начала боевых действий противником всего было совершено 5722 самолетовылета оперативно-тактической авиации и 551 пуск крылатых ракет типа "Искандер" и "Калибр", – сообщил Громов.

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"Из них только с территории Республики Беларусь было совершено 1211 самолетолетов — более 20% общего количества — и 61 пуск крылатых ракет типа "Искандер" с целью поражения объектов критической инфраструктуры Украины", — добавил представитель Генштаба.

Напомним, в Минобороны Украины прокомментировали сроки окончания войны.

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