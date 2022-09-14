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Генштаб сообщил точное количество вражеских ракетных ударов в течение суток

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Генштаб сообщил точное количество вражеских ракетных ударов в течение суток

Фото: Суспільне

Пострадала инфраструктура более 15 населённых пунктов.

Противник продолжает терроризировать гражданское население Украины, нарушая законы и обычаи ведения войны.

Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ.

"От авиационных и ракетных ударов пострадала инфраструктура более 15 населенных пунктов, в том числе Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Степного, Сухого Ставка, Белогорки, Безымянного и Малой Сейдеминухи", — отметили в Генштабе.

Ночью враг нанес ракетные удары по гражданской инфраструктуре Николаева и Краматорска. Всего в течение текущих суток учтено 8 ракетных, 4 авиационных удара и 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня противника.

Напомним, ранее советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что участок фронта протяженностью 20 км в районе Бахмута – это единственное место, где кафиры пытаются хоть как-то наступать.

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Дата публикации
Просмотры
488
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