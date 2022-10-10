Генштаб уточнил, сколько ракет и дронов запустила Россия по Украине сегодня

Украина сбила большую часть ракет и беспилотников, которые Россия запустила по регионам 10 октября.

Российская Федерация 10 октября массированно обстреляла Украину из крылатых ракет, беспилотников, использовав иранские "шахиды".

Об этом информирует Генштаб.

Армия страны-террориста РФ за утро 10 октября использовала для бомбардировок Украины 84 крылатых ракеты, 24 беспилотных летательных аппарата, из них 13 — иранские "Шахид-136".

Украинская ПВО успешно ликвидировала 56 целей. Среди них 43 крылатых ракеты и 13 БПЛА (из них 10 типа "камикадзе"). В связи с усилением враждебной активности и террора украинцев призывают соблюдать правила воздушной тревоги и идти к укрытиям в случае ее объявления.

"Сохраняйте спокойствие и не пренебрегайте сигналами воздушных тревог. Вместе победим! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Украина под обстрелами РФ 10 октября

Города Украины 10 октября пострадали от масштабных российских бомбардировок — власти сообщили об обстрелах в Харькове, Киеве, Львове, Кременчуге, Николаеве, Днепропетровщине, Хмельницкой, Сумской, Ивано-Франковской, Полтавской областях и других населенных пунктах.

Мэр Киева призвал жителей оставаться в укрытиях в течение 10 октября, а заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко призвал украинцев ограничить по возможности потребления электроэнергии из-за нагрузки на электросети после обстрелов страны-террористы РФ.

Мировые лидеры осудили и подвергли критике Москву. В то же время сам Путин, комментируя утренние удары по ряду городов Украины, признал, что ракетные удары наносили "высокоточное оружие по объектам инфраструктуры".

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