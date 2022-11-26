Генштаб: в Луганской области больницы переполнены ранеными, а морги — погибшими оккупантами

Для гражданского населения региона медицинские услуги становятся все менее доступными.

Российские оккупационные войска несут большие потери в Луганской области. Больницы заполнены ранеными военными, а морги - погибшими. Поэтому медицинские услуги для людей на временно оккупированных территориях становятся менее доступными.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 26 ноября.

"В целом, на временно захваченной территории области увеличилось количество гражданских больниц, используемых врагом для лечения исключительно российских военных. Для гражданского населения региона медицинские услуги становятся все менее доступными", — сообщили в Генштабе.

В частности, больницы Красного Луча, Антрацита и Лутугиного переполнены ранеными российскими военными, а морги - телами мертвых оккупантов.

Напомним, на 25 ноября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 86 150 человек.

На Запорожье оккупанты ракетами ударили по родильному