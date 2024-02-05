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Генштаб ВСУ назвал потери врага: сколько оккупантов ликвидировали ВСУ

Генштаб ВСУ назвал потери врага: сколько оккупантов ликвидировали ВСУ

Фото с позиции российских войск / Фото: Associated Press

Украинские войска уничтожили сотни вражеских бойцов, их вооружение и военную технику.

Силы обороны Украины в течение 4 февраля ликвидировали и ранили на фронте еще 810 российских оккупантов.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил 5 февраля.

Потери российских войск с начала полномасштабной войны достигли уже 389 560 бойцов уничтоженными и ранеными.

Потери РФ на 5 февраля 2024 года

Общие боевые потери врага по состоянию на 5 февраля ориентировочно составляют:

  • личный состав – около 389 560 (+810) человек,
  • танки – 6348 (+5),
  • боевые бронированные машины ‒ 11822 (+4),
  • артиллерийские системы – 9349 (+18),
  • РСЗО – 979 (+0),
  • средства ПВО – 664 (+1),
  • самолеты – 332 (+0),
  • вертолеты – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7173 (+0),
  • крылатые ракеты ‒ 1848 (+0),
  • корабли/катера ‒ 24 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны – 12412 (+19),
  • специальная техника – 1486 (+7).
Потери РФ на 5.02.2024 года / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Потери РФ на 5.02.2024 года / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

К слову, 3 февраля на территорию Сумской области попыталась проникнуть российская ДРГ, которую вовремя заметили украинские защитники и открыли огонь. Враг потерял по меньшей мере троих бойцов.

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