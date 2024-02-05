Генштаб ВСУ назвал потери врага: сколько оккупантов ликвидировали ВСУ

Украинские войска уничтожили сотни вражеских бойцов, их вооружение и военную технику.
Силы обороны Украины в течение 4 февраля ликвидировали и ранили на фронте еще 810 российских оккупантов.
Об этом Генштаб ВСУ сообщил 5 февраля.
Потери российских войск с начала полномасштабной войны достигли уже 389 560 бойцов уничтоженными и ранеными.
Потери РФ на 5 февраля 2024 года
Общие боевые потери врага по состоянию на 5 февраля ориентировочно составляют:
- личный состав – около 389 560 (+810) человек,
- танки – 6348 (+5),
- боевые бронированные машины ‒ 11822 (+4),
- артиллерийские системы – 9349 (+18),
- РСЗО – 979 (+0),
- средства ПВО – 664 (+1),
- самолеты – 332 (+0),
- вертолеты – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7173 (+0),
- крылатые ракеты ‒ 1848 (+0),
- корабли/катера ‒ 24 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны – 12412 (+19),
- специальная техника – 1486 (+7).
К слову, 3 февраля на территорию Сумской области попыталась проникнуть российская ДРГ, которую вовремя заметили украинские защитники и открыли огонь. Враг потерял по меньшей мере троих бойцов.
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