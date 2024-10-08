Генштаб ВСУ назвал самые тяжелые места на фронте: где атаковал и штурмовал враг

Больше всего штурмовых и наступательных действий врага украинские войска отражали на Покровском направлении.

На фронте в Украине в течение предыдущих суток зафиксировано 172 боевых столкновения. Самая горячая ситуация остается на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил 8 октября.

В Харьковском направлении российские войска продолжали активные действия. В общей сложности там произошло шесть боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Старица и Волчанск.

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На Купянском направлении оккупанты 25 раз атаковали позиции украинских подразделений. Основные усилия враг прилагал в районах Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Лозовой и Кругляковки.

На Лиманском направлении Силы обороны Украины отражали 20 вражеских атак неподалеку от Макеевки, Грековки, Невского, Новосадово, Торского и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении украинские войска остановили четыре попытки российских захватчиков прорвать оборону в районах Часова Яра и Ступочек Донецкой области.

На Торецком направлении российская армия при поддержке авиации устроила 12 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Нелиповка.

На Покровском направлении Силы обороны Украины отражали 26 штурмовых и наступательных действий противника. Российские войска концентрировали усилия в районах Лисовки и Селидово, где провели более половины атак. Кроме того, защитники пресекли попытки оккупантов продвигаться вперед неподалеку от Новоторецка, Калиново, Крутого Яра, Новогродовки и Николаевки Донецкой области.

На Кураховском направлении украинские войска продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Цукурино, Желанне Второе, Горняк, Новоселидовка, Острое, Георгиевка и Екатериновка, где захватчики 37 раз пытались прорвать украинскую оборону.

На Времивском направлении оккупанты провели три штурма позиций украинских войск в направлении Богоявленки Донецкой области.

На Ореховском направлении вблизи Роботино Силы обороны отразили две вражеские попытки атаковать украинские подразделения.

На Приднепровском направлении украинские защитники жестко пресекли семь попыток россиян продвигаться на рубежы, занятые Силами обороны.

На Гуляйпольском и Северском направлениях существенных изменений не произошло. Российская армия устраивает перманентные обстрелы гражданской инфраструктуры, позиций украинских войск, применяет авиацию.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями армия РФ сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с российской территории, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. По имеющимся данным, российские войска нанесли там 17 авиаударов, применив 24 КАБа.

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли по позициям украинских войск и населенным пунктам четыре ракетных удара (семь ракет), 72 авиаудара (в частности, задействовали 122 КАБа) и 1508 ударов дронами-камикадзе, осуществили 4420 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, 117 из них – из РСЗО.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по трем средствам ракетных войск и артиллерии и шести районам сосредоточения личного состава и техники врага, по базе горюче-смазочных материалов и уничтожили ЗРК "Оса".

Напомним, спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила накануне, что российские войска зашли в Торецк Донецкой области, бои продолжаются буквально за каждый подъезд.

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