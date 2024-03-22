Генштаб ВСУ о фронте: оккупанты штурмовали и попытались прорвать оборону в трех направлениях

В частности, захватчики в Новопавловском направлении 25 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На фронте в течение 21 марта произошло 74 боевых столкновения. Российские войска штурмовали на Купянском направлении, пытались прорвать оборону на Лиманском и Новопавловском. ВСУ отразили вражеские атаки на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Атака по Украине

За минувшие сутки российские войска устроили по позициям ВСУ и населенным пунктам 36 ракетных и 55 авиационных ударов, совершили 150 обстрелов из РСЗО. В результате атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

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В очередной раз оккупанты массированно атаковали Украину. Комбинированная атака ракетами разных типов и дронами Shahed началась вечером 21 марта с применения ударных беспилотников. В ночь на 22 марта россияне запустили крылатые ракеты. Информация о последствиях атаки и нанесенных разрушениях уточняется.

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли авиаудары по населенным пунктам Ворожба, Гриценково Сумской области; Синьковка Харьковской области; Надия, Белогоровка Луганской области; Терны, Новосадово, Григоровка, Калиновка, Нью-Йорк, Новобахмутовка, Орловка, Красногоровка, Курахово, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Роботино Запорожской области.

Из артиллерии враг бил по 120 населенным пунктам Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области.

На Купянском направлении при поддержке авиации войска РФ провели два безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении ВСУ отразили 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное, Веселое, Раздолевка Донецкой области, где при поддержке авиации оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск.

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На Бахмутском направлении Силы обороны Украины отразили 15 вражеских атак в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении украинские войска продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Новомихайловки, Водяного, Урожайного, где захватчики при поддержке авиации 25 раз пытались прорвать оборону ВСУ.

На Ореховском направлении враг восемь раз при поддержке авиации атаковал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении российские войска наступательных (штурмовых) действий не вели.

Атаки ВСУ по врагу

В то же время, украинские бойцы продолжают активными действиями наносить российской армии потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Так, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также по двум ЗРК противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по одному артиллерийскому средству и двум средствам ПВО противника.

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