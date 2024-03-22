Генштаб ВСУ о фронте: оккупанты штурмовали и попытались прорвать оборону в трех направлениях

В частности, захватчики в Новопавловском направлении 25 раз пытались прорвать оборону украинских войск.
На фронте в течение 21 марта произошло 74 боевых столкновения. Российские войска штурмовали на Купянском направлении, пытались прорвать оборону на Лиманском и Новопавловском. ВСУ отразили вражеские атаки на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Атака по Украине
За минувшие сутки российские войска устроили по позициям ВСУ и населенным пунктам 36 ракетных и 55 авиационных ударов, совершили 150 обстрелов из РСЗО. В результате атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
В очередной раз оккупанты массированно атаковали Украину. Комбинированная атака ракетами разных типов и дронами Shahed началась вечером 21 марта с применения ударных беспилотников. В ночь на 22 марта россияне запустили крылатые ракеты. Информация о последствиях атаки и нанесенных разрушениях уточняется.
За прошедшие сутки российские захватчики нанесли авиаудары по населенным пунктам Ворожба, Гриценково Сумской области; Синьковка Харьковской области; Надия, Белогоровка Луганской области; Терны, Новосадово, Григоровка, Калиновка, Нью-Йорк, Новобахмутовка, Орловка, Красногоровка, Курахово, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Роботино Запорожской области.
Из артиллерии враг бил по 120 населенным пунктам Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Читайте главные новости дня:
- "Путин ждал": Жданов предупредил о повышенной опасности для Украины
- Куда целились россияне во время массированного ракетного удара по Киеву: генерал-лейтенант объяснил
- "Хоронят все живое на глубину 8 метров": эксперт рассказал об угрозе новых бомб Путина
Ситуация на фронте
Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области.
На Купянском направлении при поддержке авиации войска РФ провели два безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе Синьковки Харьковской области.
На Лиманском направлении ВСУ отразили 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное, Веселое, Раздолевка Донецкой области, где при поддержке авиации оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск.
На Бахмутском направлении Силы обороны Украины отразили 15 вражеских атак в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении украинские защитники отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.
На Новопавловском направлении украинские войска продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Новомихайловки, Водяного, Урожайного, где захватчики при поддержке авиации 25 раз пытались прорвать оборону ВСУ.
На Ореховском направлении враг восемь раз при поддержке авиации атаковал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.
На Херсонском направлении российские войска наступательных (штурмовых) действий не вели.
Атаки ВСУ по врагу
В то же время, украинские бойцы продолжают активными действиями наносить российской армии потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Так, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также по двум ЗРК противника.
Подразделения ракетных войск нанесли поражение по одному артиллерийскому средству и двум средствам ПВО противника.
Читайте также: