Генштаб ВСУ о ситуации на фронте: оккупанты переоборудовают детские санатории под военные госпитали

Россия продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, использует тактику террора, наносит удары, совершает обстрелы и по военным, и по гражданским объектам.

Российские оккупанты терпят большие потери на поле боя. Так, в Мелитополе россияне обустроили детский санаторий под военный госпиталь. Теперь там на лечении находятся более 200 окупантов с ранениями разной степени тяжести.

Об этом 1 июня сообщает Генштаб ВСУ.

Также российские террористы, пренебрегая законами международного гуманитарного права, на территории Мелитопольского Александро-Невского собора разместили базу российских военнослужащих с военной техникой.

Всего в течение суток 1 июня оккупанты нанесли 12 ракетных ударов с применением 10 баллистических и крылатых ракет типа "Искандер" по Киеву (уничтожено нашими защитниками) и 2 зенитных управляемых ракет С-300 по Харькову. Кроме того, россияне нанесли 36 авиационных ударов и совершили около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, среди которых дети. Также повреждена детская поликлиника, жилые многоквартирные дома, частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток подразделения сил обороны отразили 19 вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бериловка, Мостки и Тимоновичи Черниговской области, Атинское, Павловка, Писаревка, Угроиды, Краснополье, Славгород Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Гоптовка, Огирцево, Гатище, Бугруватка, Волчанск, Малая Волчья, Варваровка, Бударки, Чугуновка на Харьковщине.

На Купянском направлении противник в течение суток вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Ольшана, Котляровка, Крохмальное Харьковской области и Сергеевка Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Ямполевки, Северска, Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Спорное, Николаевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник нанес авиационные удары в районах Хромового и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Краматорск, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил, но нанес авиационных ударов в районах Авдеевки и Водяного Донецкой области и осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Там враг нанес авиационный удар, артиллерийские обстрелы получили Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Роботино Запорожской области и Берислав, Казацкое, Одрадокаменка Херсонской области. Совершил обстрелы населенных пунктов Ильинка, Большая Новоселка, Времовка, Зеленое Поле Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области; Змиевка, Веселое, Ивановка, Ингулец, Антоновка, Зеленовка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

В свою очередь, украинская авиация за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 2 по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 1 пункт управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 5 артиллерийских подразделений на огневой позиции, 9 районов сосредоточения вооружения и военной техники противника.

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