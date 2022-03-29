Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении на всех направлениях (видео)

Украинский народ продолжает героически защищать родину от оккупантов.

Идут тридцать четвертые сутки с начала широкомасштабного вторжения России в Украину. В Генштабе ВСУ сообщили, какая ситуация на основных направлениях по состоянию на 18:00 29 марта.

Россия продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Оккупанты осуществляют отвод отдельных подразделений с территории Киевской и Черниговской областей, а также перегруппировку для сосредоточения основных усилий на Слобожанском и Донецком направлениях.

На Волынском направлении существенных изменений в составе и расположении оккупационных войск не зафиксировано.



существенных изменений в составе и расположении оккупационных войск не зафиксировано. В Полесском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Предпринимал попытки огневого поражения подразделений Вооруженных Сил Украины в районах населенных пунктов Романовка, Горенко, Лычанка, Петрушки, Шпитьки, Мощун, Новая Буда, Майдановка, Любовичи, Забуяние, Наливайковка. Осуществляет перегруппировку войск и их частичный отвод на территорию Беларуси.



враг активных наступательных действий не проводил. Предпринимал попытки огневого поражения подразделений Вооруженных Сил Украины в районах населенных пунктов Романовка, Горенко, Лычанка, Петрушки, Шпитьки, Мощун, Новая Буда, Майдановка, Любовичи, Забуяние, Наливайковка. Осуществляет перегруппировку войск и их частичный отвод на территорию Беларуси. На Северском направлении ситуация остается без существенных изменений. Противник продолжает блокировать Чернигов, наносить огневое поражение по гражданским и военным объектам. В направлении Бровары пытается удержать ранее занятые позиции и не допустить дальнейшее продвижение наших войск.



ситуация остается без существенных изменений. Противник продолжает блокировать Чернигов, наносить огневое поражение по гражданским и военным объектам. В направлении Бровары пытается удержать ранее занятые позиции и не допустить дальнейшее продвижение наших войск. На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, осуществил отвод отдельных подразделений 1-й танковой армии из района города Сумы за пределы территории Украины, продолжил осуществлять перегруппировку войск с целью опрокидывания на другие направления. Усилил наступательные возможности группировки отдельными подразделениями из состава 20-й общевойсковой армии западного военного округа по направлению на Славянск.



враг продолжает блокировать Харьков, осуществил отвод отдельных подразделений 1-й танковой армии из района города Сумы за пределы территории Украины, продолжил осуществлять перегруппировку войск с целью опрокидывания на другие направления. Усилил наступательные возможности группировки отдельными подразделениями из состава 20-й общевойсковой армии западного военного округа по направлению на Славянск. На Южнобужском направлении враг принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению запасов. Пытается подготовить подразделения к возобновлению наступательных действий.



враг принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению запасов. Пытается подготовить подразделения к возобновлению наступательных действий. В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельная группировка противника продолжает выполнение задач по отслеживанию обстановки, ведению разведки и изоляции района ведению боевых действий.

На территории России, в районе населенного пункта Богучар, противник осуществляет меры по снятию с долгосрочного хранения боевой и специальной техники. Более 40 процентов указанной техники находится в неисправном или нерабочем состоянии.

РФ и его многочисленная агентура в международных организациях отрицает факты транспортировки и накопления российскими войсками большого количества боеприпасов в непосредственной близости от объекта “Укрытие” Чернобыльской АЭС. Деятельность российских оккупационных войск в любой момент может привести к детонации боеприпасов, повреждению Укрытия и радиационному заражению территории, где проживают сотни миллионов европейцев.

"Отмечаем, что, как и в большинстве других случаев, РФ и ее агенты влияния распространяют дезинформацию. Использование Чернобыльской зоны для транспортировки и накопления боеприпасов, а также размещение командных пунктов российских войск осуществляется сознательно, поскольку Вооруженные Силы Украины не могут вести на территории зоны отчуждения боевые действия. Риск детонации российских боеприпасов высок и без ведения боевых действий, в связи с пренебрежением оккупантами мерами безопасности, а также массовым использованием старых и некондиционных боеприпасов. Такие инциденты случаются на российских складах и арсеналах регулярно и в мирное время, что общеизвестно.

Противник ослаблен, дезориентирован, значительная его часть отрезана от логистического обеспечения и продолжает нести потери. Итого победим! Слава Украине!", - говорится в сообщении Генштаба.

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