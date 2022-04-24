Генштаб ВСУ опубликовал Пасхальные открытки XX века :как они выглядели

Генеральный штаб ВСУ обнародовал Пасхальные открытки прошлого столетия.

Они были сделаны неизвестными художниками и распространялись нелегально.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Праздничные открытки и марки имели отношение к УНР, УГА, УПА. Работы были написаны неизвестными авторами и распространялись нелегально в целях победы над русским врагом.

"Задача нашего поколения в том, чтобы в 22 веке наши потомки, анализируя 21 век, сквозь призму визуального искусства смогли увидеть здесь победу Украины над российским врагом, запечатленную в тысячах разножанровых работ и десятилетия успешного Евроатлантического бытия украинского народа", — отметили в пресс-службе ВСУ.

Кстати, у нескольких листовок все же были авторы. Например, "Пасхальная открытка", выпущенная в лагерях Displaced Persons, была написана украинским художником Эдвардом Козаком. Большую часть своей жизни он творил вдали от своего родного края.

У еще одной открытки "Казак и девушка" автор Николай Битинский – сотник Армии УНР. На ней изображена девушка в национальном костюме и поручик 1 Конного полка Черных Запорожцев.

Напомним, что российские оккупанты на Пасху обстреляли Чугуев.

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