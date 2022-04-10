Генштаб ВСУ ожидает, что враг будет пытаться выйти на админграницы Херсонской области

В Генштабе готовы к выходу россиян на административные границы Херсона.
На Южнобужском направлении враг пытался восстановить свое положение – занять утраченные позиции в районе населенного пункта Осокоровка, передает 10 апреля Генеральный Штаб ВСУ.
По сообщению командования, предположительно, враг будет пытаться предпринять попытку выхода на административные границы Херсонской области.
Напомним, враг имеет ряд проблем в материально-техническом обеспечении группировки войск Западного военного округа.
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