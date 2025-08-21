- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 275
- Время на прочтение
- 1 мин
Генштаб ВСУ подтвердил поражение Новошахтинского НПЗ
Завод вовлечен в обеспечение российских вооруженных сил. Общий объем резервуаров — более 210 тысяч кубических метров.
Силы обороны Украины в ночь на четверг, 21 августа, поразили Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области и ряд других важных объектов российских оккупантов.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
В результате атаки Сил беспилотных систем ВСУ на НПЗ зафиксированы многочисленные взрывы.
«Новошахтинский завод является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге России с общим объемом резервуаров более 210 тысяч кубических метров. Предприятие обеспечивает топливом, в том числе, войска страны-агрессора», — отмечает Генштаб.
Также ночью был поражен состав БпЛА и логистический хаб во временно оккупированном городе Донецк. Удар нанесли подразделения Сил специальных операций ВСУ. Подтверждены поражения и взрывы в районе объекта.
Ранее сообщалось, что дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области России, являющегося одним из двух крупнейших предприятий отрасли в стране.