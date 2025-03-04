Генштаб ВСУ подтвердил удары по стратегическим объектам в России: каковы последствия

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военной инфраструктуре противника, чтобы взорвать его военно-экономический потенциал и заставить прекратить агрессию против Украины.

Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны в ночь на 4 марта нанесли удары по ряду важных военно-экономических объектов России.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В частности, в Ростовской области была поражена нефтеперекачивающая инфраструктура, которая обеспечивала поставки горючего для российских войск. На месте удара были зафиксированы мощные взрывы и масштабный пожар.

Также есть информация о попадании по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области. Российская сторона пыталась противодействовать атаке средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы, однако на предприятии вспыхнул пожар.

Кроме того, сообщается о взрывах в районе Сохрановского линейно-производственного управления магистральных газопроводов в Ростовской области.

Генштаб подчеркнул, что детали о последствиях ударов еще уточняются.

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военной инфраструктуре противника, чтобы взорвать его военно-экономический потенциал и заставить прекратить агрессию против Украины.

Напомним, Ростовскую область России атаковали дроны. Это произошло вечером 3 марта. В результате якобы падения обломков беспилотников начался пожар на нефтепроводе.