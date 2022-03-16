Генштаб ВСУ показал видео уничтожения колонны военной техники оккупантов

На кадрах видно, как подрывается вражеская техника.

Украинские военные уничтожили очередную колонну военной техники оккупантов.

Соответствующее видео опубликовал Генштаб ВСУ.

"Киевщина. Очередная колонна техники российских оккупантов спешит за своим кораблем. Вместе победим!", — говорится в сообщении к видео.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 21-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

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