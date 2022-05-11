Генштаб ВСУ сообщил о потерях, дезорганизованности и деморализованности врага

Генштаб ВСУ сообщил о потерях, дезорганизованности и деморализованности врага

Противник не может производить ротацию до конца срока проведения так называемой "специальной операции".

Враг продолжает нести потери. Противник дезорганизован и деморализован.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

По имеющейся информации, военнослужащим отдельных подразделений вооруженных сил российской федерации, выполняющих задачи на территории Украины, сообщили о невозможности проведения ротации до конца срока проведения так называемой "специальной операции".

До сих пор сохраняется угроза нанесения на территории Беларуси ракетных и авиационных ударов по военным и гражданским объектам Украины.

Ранее в Генштабе рассказали, что в Харьковской области ВСУ уволили поселок, кафиры перешли к обороне.

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