Генштаб ВСУ сообщил о потерях, дезорганизованности и деморализованности врага

Противник не может производить ротацию до конца срока проведения так называемой "специальной операции".
Враг продолжает нести потери. Противник дезорганизован и деморализован.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
По имеющейся информации, военнослужащим отдельных подразделений вооруженных сил российской федерации, выполняющих задачи на территории Украины, сообщили о невозможности проведения ротации до конца срока проведения так называемой "специальной операции".
До сих пор сохраняется угроза нанесения на территории Беларуси ракетных и авиационных ударов по военным и гражданским объектам Украины.
Ранее в Генштабе рассказали, что в Харьковской области ВСУ уволили поселок, кафиры перешли к обороне.
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