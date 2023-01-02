Генштаб ВСУ сообщил, сколько вражеской военной техники было уничтожено в Макеевке 31 декабря (видео)

Представитель Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины предоставил официальную информацию по удару по базе оккупантов в Макеевке.

Под Новый год, 31 декабря, в районе сосредоточения в населенном пункте Макеевка Донецкой области было уничтожено и повреждено до 10 единиц вражеской военной техники разных типов.

Об этом сообщил представитель Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины Александр Штупун.

По его словам, потери личного состава оккупантов пока уточняют.

Что касается оперативной информации по состоянию на вечер 2 января, Штупун рассказал о 27 авиационных ударах, которые российские оккупанты нанесли по гражданской инфраструктуре, используя БПЛА "Шахед-136". Все эти дроны были сбиты.

В целом противник нанес ракетный и 28 авиационных ударов.

Спикер отметил, что угроза дальнейших авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

"Противник, теряя много живой силы, продолжает сосредотачиваться на ведении наступательных действий на Бахмутском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях", — сказал он.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация сейчас без существенных изменений. Признаков формирования враждебных наступательных группировок не выявлено.

ситуация сейчас без существенных изменений. Признаков формирования враждебных наступательных группировок не выявлено. На Северском и Слобожанском направлениях обстрелов подверглись районы населенных пунктов Елине Черниговской области; Майское – Сумской, а также Стрелка, Старица, Волчанск и Каменка на Харьковщине.

обстрелов подверглись районы населенных пунктов Елине Черниговской области; Майское – Сумской, а также Стрелка, Старица, Волчанск и Каменка на Харьковщине. В Купянском направлении враг обстрелял из минометов и реактивной артиллерии районы Новомлынска, Двухлетней, Лимана Первого, Ольшаной, Купянска, Орлянки, Котляровки Харьковской области и Андреевки и Стельмаховки Луганской области.

враг обстрелял из минометов и реактивной артиллерии районы Новомлынска, Двухлетней, Лимана Первого, Ольшаной, Купянска, Орлянки, Котляровки Харьковской области и Андреевки и Стельмаховки Луганской области. На Лиманском направлении под огонь противника попали Макеевка, Червонопоповка и Диброва в Луганской области, а также Терны Донецкой области.

под огонь противника попали Макеевка, Червонопоповка и Диброва в Луганской области, а также Терны Донецкой области. На Бахмутском направлении кафиры продолжают обстреливать районы населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмут, Константиновка, Ступочки, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

Александр Штупун подчеркнул, что в Херсонском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега Днепра. В частности, от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Херсона, Антоновки и Берислава.

Спикер сообщил и о раненых.

"Российские захватчики продолжают совершать противоправные действия в отношении местных жителей на временно занятой территории Херсонской области. Оккупанты собирают информацию о лицах, занимающихся предпринимательской деятельностью, и изымают у них автомобильный транспорт и товары", — добавил спикер.

На Бахмутском направлении кафиры продолжают обстреливать районы населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмут, Константиновка, Ступочки, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

кафиры продолжают обстреливать районы населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмут, Константиновка, Ступочки, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области. В Авдеевском направлении вражеский огонь зафиксирован в Бердичах, Авдеевке, Георгиевке, Марьинке и Водяном Донецкой области.

вражеский огонь зафиксирован в Бердичах, Авдеевке, Георгиевке, Марьинке и Водяном Донецкой области. На Новопавловском направлении под огневое влияние попали Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

под огневое влияние попали Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области. В Запорожском направлении враг нанес огненное поражение по районам населенных пунктов Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Волшебное, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Плавные Запорожской области и Мусиевка на Днепропетровщине.

Отдельно представитель отметил украинскую авиацию, которая в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага и 5 — по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Ранее в РФ официально заявили, что в результате удара в ночь на 1 января по зданию бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты российской армии, погибли 63 военных.

Напомним, российское Минобороны признало гибель в Макеевке 63 мобилизованных. Относительно того, откуда приехали новобранцы, не уточнили.

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