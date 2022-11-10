Генштаб ВСУ: Вероятный отход оккупантов из Херсона — это результат активных действий украинских защитников

В Генштабе отмечают, что контрнаступательные действия ВСУ в Херсонской области еще продолжаются, поэтому информацию об отходе россиян нельзя ни опровергнуть, ни подтвердить.

Генеральный штаб ВСУ прокомментировал ситуацию с отходом оккупантов с правого берега Херсонщины. Пока в ВСУ не могут ни опровергнуть, ни подтвердить такую информацию. Наступление украинских защитников продолжается.

Об этом 10 ноября заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов в ходе брифинга.

"В настоящее время мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о так называемом выводе российских войск из Херсона. Мы продолжаем ведение наступательной операции по своему плану. Ожидайте официального сообщения Генерального штаба о ведении боевых действий ВСУ", — сказал Громов.

Он подчеркнул, что подобные действия россиян являются следствием успешной контрнаступательной работы ВСУ. В частности, на Херсонском направлении Силы обороны Украины разрушили логистические пути и систему обеспечения противника, нарушили его систему управления войсками — "тем самым не оставили врагу другого выхода, чем прибегнуть к бегству".

"Так же как враг выходил из Киева, Харьковщины, покидал остров Змеиный, вероятный выход из Херсона – это результат наших активных действий", — подчеркнул генерал.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов прогнозирует для ВСУ ловушку в Херсоне после якобы отхода оккупантов из города.

В британской разведке считают, что российские войска будут уязвимы во время пересечения Днепра. Это продлится несколько дней с оборонными позициями и артиллерийским огнем.

ТСН.ua собрал все, что известно сейчас о ситуации вокруг деоккупации единственного крупного украинского города, захваченного россиянами еще в начале полномасштабного вторжения.

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