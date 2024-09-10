Генштаб заявил о 167 боях на фронте: где наступал враг и где ВСУ отразили атаки

В частности, на Кураховском направлении Силы обороны Украины отразили вражеских 46 атак.

На войне в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений. Больше всего атак российские войска провели на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В Харьковском направлении зафиксированы две вражеские атаки в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.

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На Купянском направлении российские войска устроили 12 атак. Украинские защитники отражали штурмовые действия в направлении Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Стельмаховки и Лозовой.

На Лиманском направлении захватчики атаковали 14 раз. Враг пытался продвинуться вперед неподалеку от восьми разных населенных пунктов. Акцент делал возле Невского, Новосадово, Торского, Григорьевки и Макеевки.

На Сиверском направлении Силы обороны Украины отражали 14 штурмовых действий вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спорного и Звановки.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Белой Горы.

На Торецком направлении российская армия при поддержке авиации устроила девять атак неподалеку от Нелиповки и Торецка.

На Покровском направлении украинские войска остановили 41 штурмовое и наступательное действие врага в направлении населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Новотроицкое, Гродовка, Новогродовка, Селидово и Михайловка. Самая большая концентрация вражеских атак была зафиксирована вблизи Михайловки и Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны Украины отразили 46 вражеских атак. Основные усилия российские войска прилагали в районах Украинска, Красногоровки, Константиновки и Георгиевки. Там произошло шесть, семь, 15 и 12 боестолкновений соответственно.

На Времивском направлении российские захватчики совершили девять штурмов украинских позиций недалеко от Золотой Нивы, Шахтерского и Угледара. Враг активно задействовал для ударов штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении оккупанты пытались выбить украинские подразделения с позиций в районах Малой Токмачки и Малых Щербаков – всего провели три атаки. Для авиаударов враг использовал около 10 КАБов и до 100 неуправляемых авиаракет.

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На Приднепровском направлении российская армия атаковала украинские позиции девять раз. Враг получил жесткий отпор и понес потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями захватчики с территории России активно используют артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области.

По уточненной информации, за предыдущие сутки российские войска нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением четырех ракет, 97 авиаударов, в частности, враг сбросил 130 КАБов. Кроме этого, оккупанты совершили 4916 обстрелов, из них 195 – из реактивных систем залпового огня.

В то же время, авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск нанесли 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также поразили пять артиллерийских систем.

К слову, по сообщению Института изучения войны, российские войска продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, а украинские силы вернули позиции у Сиверска.

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