География наступления окупантов изменились: Маляр рассказала, какие направления — под штурмом врага

Ситуация на фронте несущественно, но несколько меняется. Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на востоке с целью выйти на границе Донецкой и Луганской областей. Впрочем, из-за мощного сопротивления украинских военных врагу не удается продвинуться вперед.

Об актуальной ситуации на фронте рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"Несколько месяцев подряд враг наступал на востоке на четырех направлениях – Авдиевском, Марьинском, Лиманском и Бахмутском. Позже периодически активизировался еще на двух направлениях – Шахтерском и Купянском. Выйти за это время на границы Донецкой Луганской областей врагу так и не удалось. Враг истощился и сейчас производит замену войск и перегруппировку", — говорится в сообщении.

По словам Маляр, по всем направлениям россияне не прекращают обстрелы и нанесения авиаударов, география наступательных действий несколько иная.

"На трех из указанных направлений — Бахмутское, Авдиевское, Шахтерское — в течение суток враг наступательных действий не проводил. Вместе с тем на Бахмутском враг пытался вернуть утраченные позиции, но не смог. На других трех направлениях — Купянское, Лиманское, Марьинское — враг активен и проводит достаточно интенсивные наступательные действия, но безуспешно", — отметила она.

В городе Бахмут ситуация условно стабильная, проинформировала чиновник. Украинские силы контролируют юго-западные окраины города. "Вагнеровцы" окончательно еще не покинули город. Осуществляют инструкторскую работу с прибывшими отрядами регулярной армии.

По приграничным районам из РФ враг ведет обстрелы и наносит авиационные удары. В Запорожском и Херсонском направлениях противник в обороне.

Как сообщалось ранее, в Минобороны прокомментировали информацию о начале контрнаступления ВСУ. Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов для Reuters рассказал, что все начнется по плану, несмотря на ракетные атаки РФ.