Герасимов до сих пор мыслит категориями "24 февраля" и мечтает взять ВСУ в кольцо — эксперт

Россия сегодня сосредоточилась на относительно небольших участках фронта на Донбассе, однако оккупанты накопили много живой силы и техники, так что вероятность новых наступлений не следует полностью исключать.

Варианты новых крупных наступлений России "никто не отменял". Кремль собрал большие резервы, так что угроза до сих пор существует.

Об этом 18 февраля заявил директор Украинского института будущего Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

По его словам, сегодня российские войска сосредоточены на относительно небольших участках фронта в Донбассе, однако России удалось собрать в резерв много живой силы и техники.

"Возможно, она (техника – ред.) не новейшая, но она есть, и она достаточно велика. Планы по широкомасштабному наступлению на самом деле никто не отменял", — заметил Денисенко.

Эксперт добавил, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов до сих пор мыслит категориями "24 февраля" и не представляет, настолько укрепились ВСУ с тех пор.

"Все то, что мы видим со сменой военных округов РФ, окончательное утверждение руководителей этих округов говорит о том, что Герасимов из Генштаба ВС РФ продолжает мыслить категориями условного 24 февраля", – отметил Денисенко.

Эксперт добавил, что РФ предположительно готовит масштабные наступательные операции на юге и востоке Украины, чтобы окружить крупные группировки украинских сил.

"Думаю, что им ничего не удастся, но то, что они разрабатывают такие планы, я в этом более чем уверен", – сказал эксперт.

Отметим, президент России Владимир Путин накануне 24 февраля, вероятно, будет атаковать Украину всеми доступными средствами, чтобы продемонстрировать какие-либо успехи в войне к годовщине полномасштабного вторжения. Украинские военные и эксперты предупреждают об угрозе ракетных ударов, наступлении армии оккупантов, диверсий и даже массированного авианалета.

ТСН.ua собрал ключевые прогнозы и мнения аналитиков по поводу "сюрпризов", которые Путин может готовить Украине на 24 февраля.

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