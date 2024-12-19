Герасимов попался на лжи: в ISW заявили о преувеличенных данных по оккупированным территориям

Валерий Герасимов утверждает, что российские войска захватили примерно 4500 кв. км территорий в течение 2024 года.

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов значительно преувеличил данные о количестве украинских территорий, которые захватили оккупанты в 2024 году.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В заявлении аналитиков говорится, что Герасимов "значительно завысил якобы статистические данные о российских территориальных достижениях в 2024 году".

Так, 18 декабря генерал заявил, что российская армия захватила примерно 4500 кв. км в течение 2024 года. Однако, в ISW нашли подтверждение захвата только 3306 кв. км.

Преувеличенные цифры начальника Генштаба РФ контрастируют с более точными заявлениями министра обороны Андрея Белоусова. Тот на заседании коллегии Минобороны 16 декабря утверждал, что среднесуточная скорость продвижения оккупантов составляет около 30 кв. км.

"ISW наблюдал за геолокационными данными, чтобы оценить, что в ноябре 2024 года российские войска продвигались со скоростью примерно 27,96 квадратных километров в день", – сообщили аналитики.

Белоусов также убеждал, что российские войска захватили около 99% Луганской области, 70% Донецкой, примерно 74% Запорожской и около 76% Херсонской.

"По оценкам ISW, российские войска оккупировали около 99% Луганской области, 66% Донецкой области и по 73% Запорожской и Херсонской областей", — сообщили в ISW.

Напомним, по данным UA War Infographics, российская армия за ноябрь 2024 года захватила почти в пять раз больше территорий Украины, чем за весь 2023 год.

Читайте также: