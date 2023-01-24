Герасимов увольняет способных российских генералов, чтобы взять под контроль военную иерархию РФ — британская разведка

В России продолжаются разногласия среди военного руководства. В частности, вероятно, был уволен российский генерал-полковник Михаил Теплинский, который был уважаемым командиром в РФ.

Российского генерал-полковника Михаила Теплинского, вероятно, уволили с должности. До этого он был одним из ключевых оперативных командиров на российско-украинском фронте.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Отмечается, что Теплинский являлся руководителем относительно успешного вывода российских войск с запада от Днепра в ноябре 2022 года. В результате в России его считали способным и прагматичным командиром.

"Существует реальная вероятность того, что дебаты по поводу заданий, которые были добавлены ВДВ, способствовали его увольнению: ВДВ часто использовались для удержания позиций, которые традиционно давали мотопехоте", — говорят в британской разведке.

В то же время неизвестно, продолжит ли Теплинский среди прочего возглавлять воздушно-десантные войска России.

"Увольнение Теплинского, вероятно, является еще одним признаком разногласий, которые продолжаются в высшей иерархии российской операции, поскольку генерал Валерий Герасимов пытается навязать кампании свою личную власть", — говорят в Минобороны Британии.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба ВС РФ генерала Валерия Герасимова новым командующим Объединенной группировкой российских войск в Украине. В этой должности он сменил генерала Сергея Суровикина.

С приходом в командование Герасимова, он в первую очередь решил навести порядок с рутинной дисциплиной в российской армии. Это вызвало резонанс среди оккупантов. Британская разведка выяснила, что подобные меры в российской армии встретили скептическими отзывами. Так, больше всего насмешек вызывали требования к военным чаще бриться.

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