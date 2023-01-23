Герасимов вместо Суровикина: в ГУР рассказали, что изменится на фронте после кадровых перестановок

О каких-либо результатах от перестановки в российском военном руководстве еще рано говорить. Как известно, министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба ВС РФ генерала Валерия Герасимова новым командующим Объединенной группировкой российских войск в Украине. В этой должности он сменит генерала Сергея Суровикина.

Что стоит ожидать от кадровых перестановок — пояснил заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью Укринформ.

"За такой короткий период времени еще сложно сказать, насколько изменилась тактика, но то, что изменения будут, мы знаем однозначно. Мы видим, как сейчас перемещаются, куда перегруппируются их подразделения воздушно-десантных войск. Это почерк Герасимова. Почему? Поэтому что в начале полномасштабной агрессии мы четко знали, что во всех направлениях во втором эшелоне, по сути, в стратегическом резерве находились десантники, а в наступлении на Киев они вообще выполняли основную задачу. Мы ожидаем, что и сейчас будет более активное применение воздушно-десантных войск. Видимо, именно на этом фоне и возникли недоразумения между Герасимовым и командующим воздушно-десантными войсками. В первую очередь, из-за того, что при командовании Герасимова воздушно-десантные войска России за первые полгода великой войны в Украине почти наполовину были выбиты", — сказал он.

Скибицкий также не исключил, что будут активны боевые действия на Донецком и Луганском направлениях.

"Герасимов не выполнил ту задачу, которую перед ним ставили. Первая – это полная оккупация Донецкой и Луганской областей", — добавил военный.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что назначение Герасимова командующим "специальной военной операции" в Украине не влияет на ход войны в Украине.

Министерство обороны Великобритании считает, что назначение начальника Генерального штаба Валерия Герасимова командующим "специальной военной операции" в Украине свидетельствует об изменении подхода президента России Владимира Путина к ведению войны.

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