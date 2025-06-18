Герасимов внезапно появился в Донецкой области — что произошло возле Покровска

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. / © Associated Press

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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил передовые позиции российских войск на востоке Украины.

Об этом пишет издание Zeit.

По сообщению Минобороны РФ, Герасимов провел инспекцию группы армий "Центр" в районе Покровска, в частности ознакомился с ситуацией с воздухом во время полета на вертолете и провел совещание на командном пункте.

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По официальной версии Москвы он проверил выполнение боевых задач и отдал указания командованию. На прошлой неделе Герасимов также находился на позициях группы армий Запад. Предыдущий визит на фронт состоялся более трех месяцев назад.

Обозреватели предполагают, что активизация личных визитов Герасимова может свидетельствовать о недовольстве Кремля темпами наступления. В частности, несмотря на недавние попытки прорыва, российские силы продвинулись незначительно — преимущественно севернее и южнее Покровска.

Покровск остается одной из самых горячих точек в Донецкой области. Город почти полностью разрушен, однако украинские защитники сдерживают попытки российских подразделений оцепить его, несмотря на постоянные атаки и артобстрелы.

Напомним, что появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 18 июня. Армия РФ продвинулась в Донецкой и Сумской областях.

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