Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Германия будет покупать сжиженный природный газ у США — Ермак

Дата публикации
Просмотры
343
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Германия будет покупать сжиженный природный газ у США — Ермак

Фото: Pexels

Германия будет покупать сжиженный природный газ у США.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

“RWE подписала соглашение о покупке 2,25 млн тонн в год на заводе Sempra в Порт-Артуре в Техасе сроком на 15 лет. Глобальные процессы происходят прямо сейчас, хоть и медленно, но ЕС постепенно избавится от российской энергетической зависимости. Это нужно было делать раньше, конечно. А сейчас необходимо ускориться, потому что энергоресурсы – это оружие москвы”, — подчеркнул Андрей Ермак.

Напомним, что на Днепропетровщине сбили вражеский беспилотник.

Читайте также:

Ермак сделал заявления по поводу санкций для РФ во время встречи с европейскими чиновниками

Ермак сделал заявления по поводу санкций для РФ во время встречи с европейскими чиновниками
Следующая публикация