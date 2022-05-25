Германия будет покупать сжиженный природный газ у США — Ермак

Германия будет покупать сжиженный природный газ у США.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
“RWE подписала соглашение о покупке 2,25 млн тонн в год на заводе Sempra в Порт-Артуре в Техасе сроком на 15 лет. Глобальные процессы происходят прямо сейчас, хоть и медленно, но ЕС постепенно избавится от российской энергетической зависимости. Это нужно было делать раньше, конечно. А сейчас необходимо ускориться, потому что энергоресурсы – это оружие москвы”, — подчеркнул Андрей Ермак.
Напомним, что на Днепропетровщине сбили вражеский беспилотник.
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