Германия до конца года подготовит 10 тысяч украинских военных — Минобороны

В ФРГ заявили, что качество подготовки военных в Германии получило признание среди ВСУ.

Германия до конца текущего года подготовит в общей сложности 10 тысяч украинских военных и продолжит оказывать другую военную поддержку Украине.

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Об этом заявил глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус во время дебатов в Бундестаге в среду, сообщает Укринформ.

"Мы не можем ни секунды сомневаться в том, что Путин не должен достичь своих целей. Поэтому мы должны поддерживать Украину на всех уровнях, в том числе на военном, пока это будет нужно", — подчеркнул Писториус.

Писториус заявил, что к концу этого года 10 тысяч украинских военных пройдут подготовку в Германии. Писториус подчеркнул, что качество подготовки военных в Германии получило признание в ВСУ.

Кроме того, глава Минобороны ФРГ заявил, что Германия является второй страной после США по объемам помощи для Украины. Писториус добавил, что немецкое оружие каждый день спасает жизнь украинцев.

Напомним, ранее полковник Петр Черник заявил, что в настоящее время украинская армия остро нуждается в вооружении, а именно, артиллерии и дронах.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ наступают на двух направлениях и продвинулись южнее Роботиного.

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