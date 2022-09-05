Германия готова продолжать и расширять поставки оружия: Шмыгаль рассказал, что могут передать Украине

В Германии на встрече с руководителями страны украинская делегация обсудила вопросы вооружения, финансовой поддержки и санкционного давления на РФ.

Об этом во время единого телемарафона сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Германия готова продолжать и расширять поставки оружия. Это касается сверхсовременных систем противовоздушной обороны, современных установок "Панцирь" и других систем ведения боевых действий. Мы также обсудили перспективы поставок тяжелого вооружения Украине: это танки, бронированные автомобили. Мы над этим работаем”, — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Напомним, что враг продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области.

Читайте также: