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Германия готова продолжать и расширять поставки оружия: Шмыгаль рассказал, что могут передать Украине

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Германия готова продолжать и расширять поставки оружия: Шмыгаль рассказал, что могут передать Украине

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Германия снабжает Украину сверхсовременным оружием.

В Германии на встрече с руководителями страны украинская делегация обсудила вопросы вооружения, финансовой поддержки и санкционного давления на РФ.

Об этом во время единого телемарафона сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Германия готова продолжать и расширять поставки оружия. Это касается сверхсовременных систем противовоздушной обороны, современных установок "Панцирь" и других систем ведения боевых действий. Мы также обсудили перспективы поставок тяжелого вооружения Украине: это танки, бронированные автомобили. Мы над этим работаем”, — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Напомним, что враг продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области.

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