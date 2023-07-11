Германия готовит для Украины новый пакет военной помощи на 700 млн евро — СМИ

В пакет войдут, в частности, оружие и боеприпасы на 700 млн. евро.

Германия планирует передать Украине новый пакет военной помощи на общую сумму в 700 млн евро.

Об этом сообщает литовское издание LRT.

Как сообщили LRT в правительственных кругах на полях саммита НАТО в Вильнюсе, в пакет войдет, в частности, оружие и боеприпасы на 700 млн евро.

Немецкое издание dpa со ссылкой на свои источники также сообщает о пакете помощи на 700 млн евро, в то время как Spiegel пишет, что Германия выделит Украине поддержки на 600 млн евро.

По данным Spiegel, в пакет войдут несколько пусковых установок Patriot и другое оружие "земля-воздух" из запасов Бундесвера, дополнительные БМП Marder, танки Leopard 1, оборудование для разминирования, около 20 тысяч артиллерийских снарядов и снаряды для танков Leopard, а также несколько дронов для ведения разведки.

Отмечается, что о предоставлении пакета должно быть объявлено после обеда 11 июля во время саммита НАТО в Вильнюсе. Этой помощью Германия хочет продемонстрировать, что остается среди стран, оказывающих Украине наибольшую поддержку.

Напомним, когда канцлер Германии Олаф Шольц встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в мае в Берлине, он заявлял о пакете поддержки на 2,7 млрд евро.

Читайте также: