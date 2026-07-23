Германия хочет объяснений от Украины относительно последних кадровых решений в ВСУ

Флаг Германии / © flickr.com

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Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что намерен обсудить с украинской стороной последние кадровые изменения в Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщает DW.

По словам немецкого министра, в ближайшее время он проведет переговоры с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

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«О состоянии в сфере безопасности в целом, но, конечно, и о кадровых решениях, принятых президентом Зеленским», — сказал Вадефуль, говоря о темах предстоящего разговора.

Он также отметил, что хотел бы лучше понять мотивы этих решений.

«Я хотел бы понять многие из них», — добавил министр.

Кроме вопросов безопасности, Вадефуль отметил важность продолжения реформ в Украине для дальнейшего продвижения на пути к членству в Европейском Союзе.

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По его словам, украинская власть должна и дальше работать над укреплением правового государства, демократии и парламентаризма.

«Германия принадлежит и будет принадлежать к самым большим сторонникам Украины — политически, экономически, финансово. Поэтому мы очень заинтересованы в том, чтобы подробно знать, что там происходит».

В то же время глава МИД Германии выразил уверенность, что принятые украинскими властями решения будут иметь понятное обоснование, а реформы в государстве будут продолжаться.

«Но я уверен, что это решение, которое мы сможем понять. И что в целом процесс реформ в Украине будет продолжен», — подчеркнул Вадефуль.

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Ранее сообщалось, что новоназначенный главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатий официально приступил к исполнению обязанностей и прокомментировал назначение на должность начальника Генерального штаба генерал-майора Игоря Скибюка.

Мы ранее информировали, что руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отреагировал на кадровые изменения в высшем командовании ВСУ.

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