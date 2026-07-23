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Германия хочет объяснений от Украины относительно последних кадровых решений в ВСУ
В Берлине отметили важность продолжения реформ в Украине для дальнейшего продвижения на пути к членству в Европейском Союзе.
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что намерен обсудить с украинской стороной последние кадровые изменения в Вооруженных силах Украины.
Об этом сообщает DW.
По словам немецкого министра, в ближайшее время он проведет переговоры с главой МИД Украины Андреем Сибигой.
«О состоянии в сфере безопасности в целом, но, конечно, и о кадровых решениях, принятых президентом Зеленским», — сказал Вадефуль, говоря о темах предстоящего разговора.
Он также отметил, что хотел бы лучше понять мотивы этих решений.
«Я хотел бы понять многие из них», — добавил министр.
Кроме вопросов безопасности, Вадефуль отметил важность продолжения реформ в Украине для дальнейшего продвижения на пути к членству в Европейском Союзе.
По его словам, украинская власть должна и дальше работать над укреплением правового государства, демократии и парламентаризма.
«Германия принадлежит и будет принадлежать к самым большим сторонникам Украины — политически, экономически, финансово. Поэтому мы очень заинтересованы в том, чтобы подробно знать, что там происходит».
В то же время глава МИД Германии выразил уверенность, что принятые украинскими властями решения будут иметь понятное обоснование, а реформы в государстве будут продолжаться.
«Но я уверен, что это решение, которое мы сможем понять. И что в целом процесс реформ в Украине будет продолжен», — подчеркнул Вадефуль.
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