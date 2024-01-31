Германия и еще четыре страны написали общее письмо и призвали поддержать Украину: что об этом известно

Лидеры стран настаивают, что ЕС и его страны-партнеры должны возобновить свои усилия и усилить военную поддержку Украины

Германия, Дания, Чехия, Эстония и Нидерланды написали совместное письмо, в котором призвали к коллективным усилиям по долгосрочной поддержке Украины.

Об этом пишет издание Financial Times.

Как отмечается, в написании совместного письма приняли участие канцлер Германии Олаф Шольц, премьеры Дании Мэтте Фредериксен, Чехии Петр Фиала, Эстонии Кая Каллас и Нидерландов Марк Рютте.

"Мы призываем друзей и партнеров Украины подтвердить свою приверженность устойчивой долгосрочной военной поддержке Украины как общей европейской ответственности. Это решение должно принять каждая страна. Только тогда Украина сможет добиться успеха в защите от российской агрессии", – говорится в обращении.

Лидеры стран настаивают, что ЕС и его страны-партнеры должны возобновить свои усилия и усилить военную поддержку Украины. Отмечается, что все государства должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину – это должно оставаться коллективным усилием.

"В начале прошлого года ЕС взял на себя амбициозную цель поставить Украине один миллион артиллерийских снарядов до конца марта 2024 года. Суровая правда: мы не достигли этой цели", – говорится в письме.

Лидеры страны в очередной раз подчеркнули, что Киеву нужно "немедленно" предоставить боеприпасы и системы вооружения, в частности: гаубицы, танки, беспилотники и средства противовоздушной обороны, поскольку размещаемые сегодня новые заказы попадут на поле боя только в следующем году.

С этой целью они настаивают на поиске путей ускорения доставки обещанных артиллерийских снарядов в Украину с помощью имеющихся запасов или совместной закупки боеприпасов через европейские оборонные предприятия, что требует расширения промышленных мощностей посредством рамочных закупочных контрактов и устойчивых инвестиций со стороны государств-членов ЕС.

"Страны-партнеры также могут играть важную роль, и мы приглашаем их присоединиться к нашим коллективным усилиям... Решающее значение имеет наша способность продолжать поддерживать и укреплять оборону Украины как зимой, так и в долгосрочной перспективе. Это вопрос нашей общей европейской безопасности, а для храбрых женщин и мужчин украинских вооруженных сил – вопрос жизни и смерти", – отметили в письме.

Лидеры также подчеркнули, что Россия ни кого не ждет, поэтому нужно действовать сейчас.

"Если Украина проиграет, долгосрочные последствия и расходы будут намного выше для всех нас. Мы, европейцы, несем особую ответственность. Поэтому мы должны действовать. От этого зависит будущее Европы", – призвали они.

Напомним, что Германия поднимала свой истребитель для перехвата российского военного самолета.

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