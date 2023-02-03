Германия и Швеция ведут переговоры о новом пакете вооружений для Украины: в него войдет ПВО

В пакет также войдут пусковые установки для немецких систем IRIS-T
Швеция и Германия ведут переговоры о новом пакете вооружений для Украины. В него должны войти ракеты противовоздушной обороны.
Об этом информирует Bloomberg.
Как передает издание, инициатором переговоров выступила Германия. В частности, страна призвала Швецию предоставить пусковые установки для совместимой с IRIS-T противоракетной системы. Речь также идет о том, что переговоры также позволят получить больше боеприпасов, которые могут быть использованы для немецких систем IRIS-T, отправленных Украине.
Известно также, что Германия придерживается своего плана отправить три дополнительных системы IRIS-T в этом году, после того как первая прибыла в октябре.
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