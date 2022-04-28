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Германия изменила позицию по "Сбербанку" и готова рассматривать санкции против РФ

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Германия изменила позицию по "Сбербанку" и готова рассматривать санкции против РФ

УНИАН

Германия готова рассмотреть вопрос о включении крупнейшего банка России в шестой пакет санкций Европейского Союза.

Ранее страна блокировала решение.

Об этом пишет Bloomberg.

Крупнейший банк России – "Сбербанк" – который имеет около половины розничных депозитов, могут отключить от SWIFT. Также страна готовится поддержать поэтапное эмбарго на нефть.

Ранее она была озабочена тем, что введение санкций против "Сбербанка" приведет к нарушению сделок, связанных с энергетикой. В последние недели страна перешла к использованию альтернативных поставщиков энергии.

Германия была одной из стран, которые больше не хотели налагать санкции на "Сбербанк" и отключать его из международной системы обмена сообщениями SWIFT, пишет издание. Польша и страны Балтии вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским настаивают на том, чтобы ЕС добавил в санкционный список больше российских банков.

Ранее Национальный банк Украины обратился к руководству международной системы SWIFT с призывом отключить Центральный банк РФ от системы обмена финансовыми сообщениями.

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Напомним, ЕС согласовал отключение белорусских банков от SWIFT, а также запретил предоставление РБ банкнот евро.

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