Германия изменила свою риторику по поводу войны в Украине: что стало поводом

Германия находится в тяжелом геополитическом положении. После второй мировой войны она никак не хочет себя связывать с агрессией.

Германия после приезда в Украину президента Франко-Вальтера Штайнмайера изменила свою риторику по поводу войны в нашем государстве. Случилось это после того, как глава государства вынужденно просидел в бомбоубежище во время российской атаки.

Об этом в интервью ТСН рассказал политический эксперт Дмитрий Васильев.

“Германия всегда пыталась не давать Украине оружие, а если давать – то дозировано. Мы видели, как со временем трансформировалось мнение немцев. Сейчас происходит квинтэссенция этого трансформирования – и именно после визита Штайнмайера в Украину. Теперь же, когда он приехал и побывал в бомбоубежище во время воздушной тревоги, увидел все ужасы своими глазами. Он сказал, что "теперь мы должны поддерживать украинцев, сколько это возможно", рассказал Дмитрий Васильев.

Также он добавил, что именно Штайнмайер сыграл огромную роль в "Минске-1" и "Минске-2". Однако сейчас он сменил риторику и предложил немцам смотреть на события, как на них смотрят и переживают их украинцы.

Напомним, что украинские военные показали, как в лесу захватили БТР с россиянами без единого выстрела.

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