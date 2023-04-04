Германия извинилась перед Украиной за опоздание с поставкой оружия: "Очень стыдно"

Немецкий политик признал, что его страна не сразу помогла Украине оружием.

Вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Габек извинился перед Украиной из-за задержки с поставкой оружия. Он отметил, что сейчас ему "очень стыдно".

Об этом он сказал во время встречи с президентом Зеленским и украинской делегацией, пишет "Обзорватель".

Вице-канцлер Германии признал, что его страна действительно долго решалась на передаче Украине оружия для защиты от российской агрессии. Габек добавил, что президент Зеленский предупреждал его, что угроза нападения России была реальной.

"Мне очень стыдно за все это… часть моей работы в прошлом году заключалась в том, чтобы помочь Украине предоставить оружие как можно быстрее и в максимальном количестве", – сказал немецкий политик.

Напомним, 3 апреля вице-канцлер Германии Роберт Габек прибыл в Украину с неанонсированным визитом. Это первый визит чиновника в Украину с начала полномасштабного вторжения.

Передача военного оружия Украине

Перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда другие западные государства предоставляли нам вооружение, Германия согласилась передать ВСУ 5 тысяч касок, что вызвало у украинцев иронию.

Лишь позже Германия начала активно передавать Украине военную технику для защиты от России. Сейчас канцлер Германии Шольц утверждает, что Германия больше всех в Европе поддерживает Украину.

"Мы поставляем Украине оружие и необходимую финансовую помощь. Мы стали самым большим донором Украины в континентальной Европе", — сказал он.

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